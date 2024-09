Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: l'optimisme prévaut malgré l'indice ZEW information fournie par Cercle Finance • 17/09/2024 à 11:52









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes vont de l'avant ce mardi (+0,7% à Londres, +0,5% à Francfort, +0,6% à Paris), un certain optimisme prévalant parmi les investisseurs malgré l'annonce en cours de matinée d'une nouvelle chute de l'indice ZEW.



'En dépit des complexités de la situation, des forces sous-jacentes importantes soutiennent une vision positive à long terme des actions européennes', estime Muriel Mosango, gestionnaire de fonds chez DPAM.



Selon elle, le marché des actions européennes offre des opportunités ciblées grâce à l'amélioration des données économiques, à la solidité des revenus des entreprises et à l'importance accordée au développement durable.



'Investir dans les actions européennes n'est pas la même chose qu'investir directement dans l'économie européenne, et la volatilité actuelle doit être considérée comme une opportunité d'ajouter une exposition de qualité à un portefeuille diversifié', poursuit-elle.



Dans ce contexte, le moral des investisseurs ne semble guère affecté par la nouvelle chute de l'indice ZEW (-15,6 points à +3,6 en septembre), reflétant une forte détérioration des attentes des experts des marchés financiers pour l'Allemagne.



Dans l'actualité des valeurs, Kingfisher s'adjuge plus de 6% à Londres, le numéro un européen des magasins de bricolage ayant relevé sa prévision de free cash-flow pour 2024 après des résultats semestriels supérieurs aux attentes.



Barry Callebaut (+7%) et Lindt & Sprüngli (+2%) ont aussi le vent en poupe à Zurich, propulsés par des relèvements de recommandation à 'surpondérer' chez Barclays sur les titres des deux chocolatiers helvétiques.





