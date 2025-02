Marché: l'incertitude commerciale éclipse tout le reste information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 08:31









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait poursuivre son repli mardi, alors que les investisseurs tentent d'évaluer les implications du retour au premier plan de la guerre commerciale, et notamment ses conséquences au niveau de la croissance mondiale.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin de mois - recule de 17,5 points à 7850,5 points, laissant entrevoir une prolongation du mouvement baissier de la veille.



Pourtant largement anticipées, les velléités protectionnistes manifestées ce week-end par Donald Trump ont semblé avoir pris de court des marchés qui misaient jusqu'ici sur l'impact positif du retour de l'homme d'affaires new-yorkais à la Maison Blanche.



Si le coup de froid initial ayant suivi l'annonce de surtaxes douanières contre le Canada, le Mexique et la Chine s'est quelque peu estompé au fil de la séance, le marché parisien a tout de même perdu 1,2% à 7854 points hier.



Le Mexique a en effet réussi à négocier et obtenir un délai de grâce d'un mois moyennant l'envoi de 10.000 hommes qui seront chargés de sécuriser la frontière avec les Etats-Unis.



Washington a également suspendu les droits de douane contre le Canada après que le premier ministre Justin Trudeau eut annoncé des renforts à la frontière afin de limiter le trafic de drogue, surtout la contrebande de fentanyl, un opioïde qui fait des ravages Outre-Atlantique.



Ces développements favorables ont permis d'apaiser un peu les craintes des investisseurs à Wall Street, où le Dow Jones a réussi à limiter ses pertes à 0,3% hier soir, tandis que le Nasdaq cédait 1,2%.



De son côté, la Chine a annoncé ce mardi la mise en oeuvre de mesures de rétorsion aux nouveaux tarifs douaniers de Donald Trump en imposant des taxes sur les hydrocarbures et en lançant une enquête contre Google.



Mais le président chinois Xi Jinping a prévu de s'entretenir dans la journée avec son homologue américain, laissant entrevoir un possible assouplissement de leurs positions respectives.



'Si une certaine incertitude persiste, nous constatons que le président américain reste ouvert à la discussion et qu'il aboie plus qu'il ne mord', commentent les analystes de Danske Bank.



Les Bourses asiatiques ont d'ailleurs salué la nouvelle, comme l'illustre le rebond de 0,7% opéré par le Nikkei de Tokyo, là où l'indice Hang Seng de Hong Kong grimpait plus nettement de 2,4%.



Reste que les investisseurs commencent à se faire à l'idée d'une guerre commerciale de grande ampleur, qui viendrait freiner la croissance économique mondiale et pénaliser l'évolution des marchés financiers.



'Je crois que les traders commencent déjà à se lasser de ces questions commerciales et qu'ils préféreraient revenir au régime précédent, qui était basé sur l'appréciation des données économiques, de la croissance et des politiques monétaires, mais nous y revoilà encore', lâche Chris Weston, le directeur de la recherche chez Pepperstone.



Dans ce contexte, la vague de résultats prévue aujourd'hui risque bien de passer au second plan.



En Europe, de nombreux ténors de la cote dont BNP Paribas, Dassault Systèmes, Infineon, Publicis ou UBS ont dévoilé leurs comptes ce matin.



Aux Etats-Unis, Merck, Pfizer et Spotify annonceront les leurs à la mi-journée, avant les publications très attendues d'Alphabet et d'AMD prévues ce soir après la clôture de Wall Street.



A l'exception des offres d'emplois 'Jolts' et des commandes à l'industrie aux Etats-Unis, aucun indicateur de premier plan ne figure à l'agenda économique ce mardi.



Les rendez-vous avec l'économie vont toutefois s'accélérer dans les prochains jours, pour culminer vendredi avec le rapport sur l'emploi américain pour le mois de janvier.



Ce programme chargé laisse espérer un scénario qui permettrait aux fondamentaux du marché de reprendre le dessus.





