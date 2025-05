Marché: l'embellie est là, mais les risques persistent information fournie par Cercle Finance • 14/05/2025 à 08:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait marquer une pause mercredi matin après quatre séances de hausse d'affilée qui ont ramené l'indice CAC 40 à des plus hauts d'un mois et demi.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison mai - recule de 11 points à 7865 points, laissant entrevoir une modeste consolidation à l'ouverture.



Toujours porté par l'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, le marché parisien s'était arrogé un gain modeste de 0,3% à 7873 points, mais toutefois suffisant pour lui permettre d'aligner une quatrième séance consécutive de progression.



Le CAC a désormais l'intégralité des pertes essuyées depuis le 2 avril, date du fameux 'Liberation Day' et de la mise en place des droits de douane américains prohibitifs de Donald Trump.



A Wall Street aussi, les marchés semblent avoir complètement tourné la page de la surenchère sur les droits de douane, avec l'idée que le pic d'incertitude est désormais passé.



Les signes d'apaisement des tensions sur le commerce ont profité en premier lieu aux grandes valeurs technologiques américaines, ce qui a permis au Nasdaq de grimper de 1,6% hier, soit un gain cumulé de presque 6% en deux jours.



Le S&P 500 a quant à lui repris 0,7%, en plus des 3,2% de la veille, ce qui remet l'indice de référence des gérants américains en bonne position pour repartir à la conquête de ses sommets historiques de février.



L'annonce, hier en début de journée, de chiffres de l'inflation rassurants en avril aux Etats-Unis est venue confirmer ce début d'embellie boursière.



'Le seuil des 6.000 points va constituer le premier test important pour le S&P, et on ne peut certainement pas exclure que de nouveaux records soient signés par la suite', estime un trader basé à Londres.



Le sentiment de marché reste apparemment porté par la peur de rater le train de la hausse ('Fear of Missing Out', FOMO), qui semble l'emporter sur les craintes qui entourent encore l'économie mondiale.



Si les stratèges de Goldman Sachs ont réduit hier la probabilité attribuée à une récession aux Etats-Unis dans les 12 mois qui viennent de 45% à 35%, ils ont aussi mis en évidence la persistance d'un certain nombre de risques.



L'économie américaine a montré une résilience surprenante dernièrement, avec des créations d'emplois supérieures aux attentes et des pressions inflationnistes mieux maîtrisées grâce au reflux du pétrole.



Cependant, la persistance de droits de douane élevés pourrait rendre de plus en plus probable le scénario de 'stagflation' redouté par le président de la Fed, Jerome Powell.



'Une telle situation, qui associerait ralentissement de la croissance et inflation tenace, limiterait considérablement la capacité de la Fed à assouplir sa politique en cas de ralentissement économique', avertit Dilin Wu, stratège chez Pepperstone.



Faute d'indicateur majeur au programme aujourd'hui, un certain attentisme pourrait dominer, voire conduire les investisseurs à préférer prendre quelques bénéfices dans l'attente de disposer de davantage de détails sur l'accord commercial sino-américain.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.