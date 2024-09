Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: l'action des banques centrales rassure information fournie par Cercle Finance • 13/09/2024 à 08:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait rester orientée à la hausse vendredi matin dans un contexte d'optimisme quant à l'évolution des taux d'intérêt au lendemain des décisions de la Banque centrale européenne (BCE), en attendant les annonces de la Fed la semaine prochaine.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - échéance septembre - avance de 12 points à 7453 points, laissant entrevoir un début de séance dans le vert.



Le marché parisien avait conclu la séance de jeudi sur un gain de 0,5% à 7435 points au terme d'une séance hésitante, le soulagement ayant fini par l'emporter après les dernières interventions de la BCE.



La semaine a toutefois été turbulente sur les marchés d'actions, tiraillés entre les inquiétudes sur la croissance, les chiffres moins bons que prévu de l'inflation aux Etats-Unis et la posture plutôt rassurante de la BCE.



A l'issue de sa réunion de jeudi, la BCE a réduit comme prévu ses taux directeurs d'un quart de point, tout en ouvrant la voie à un nouvel assouplissement de sa politique, ce qui soulagé les investisseurs.



Juliette Cohen, Stratégiste chez CPR AM, salue 'un discours plutôt accommodant laissant la porte ouverte à une nouvelle baisse de taux en octobre'.



'Le cycle de réduction des taux de la BCE pourrait s'accélérer si la croissance continue de se montrer décevante', renchérit David Zahn, le responsable du revenu fixe pour l'Europe chez Franklin Templeton.



Malgré ses mouvements de yo-yo des derniers jours, le CAC 40 affiche à ce stade une progression de l'ordre de 1,1% sur l'ensemble de la semaine.



La Bourse de New York a également fini en hausse jeudi, portée par des articles de presse évoquant la possibilité encore réelle d'une baisse de taux de 50 points de base de la part de la Fed la semaine prochaine.



Suite à ces informations, le Dow Jones s'est adjugé 0,6%, le S&P 500 0,8% et le Nasdaq 1%, ce dernier ayant encore été bien aidé par la poursuite du redressement de Nvidia (+1,8%).



Bonne nouvelle pour les marchés, Wall Street se dirige également vers une semaine positive, ce qui prouve que des chiffres de l'inflation même décevants ne font plus peur aux investisseurs.



En zone euro, les investisseurs prendront connaissance dans la matinée de la publication de la production industrielle pour le mois de juillet, qui fournira un premier aperçu de la croissance à attendre dans la région sur le troisième trimestre.



Les intervenants attendent par ailleurs des indicateurs économiques mensuels aux Etats-Unis, notamment les prix à l'importation et l'indice de confiance du Michigan.



Sur le marché des taux, les rendements des obligations d'Etat de la zone euro se tendent au lendemain des annonces de la BCE, celui du Bund allemand à dix ans évoluant à 2,15% contre 2,11% la veille.



Avec la remontée des rendements, l'euro continue de s'apprécier face au dollar, revenant à près de 1,1080 contre le billet vert.



Après leur récent plongeon la veille, les cours du brut rebondissent à la faveur du climat plus serein qui s'installe de nouveau sur les marchés d'actions.



Après être tombé à son plus bas niveau depuis fin 2023, le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reprend 0,6% à près de 69,4 dollars, ce qui lui permet de grignoter 0,1% sur la semaine.



Le Brent, autre référence pour le pétrole, suit le mouvement et s'octroie une progression de 0,6% à 72,4 dollars.





