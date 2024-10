Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: hésitant dans l'attente de la BCE information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 13:08









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes végètent dans l'ensemble près de leurs équilibres (-0,1% à Londres, +0,2% à Francfort, -0,3% à Paris), en ce début d'une semaine dont la réunion de la BCE, jeudi prochain, devrait constituer l'évènement phare.



'Nous prévoyons que la BCE réduira ses taux directeurs de 25 points de base en raison de l'accélération de la désinflation et de l'affaiblissement de l'activité économique', pronostiquait Barclays la semaine dernière.



La banque britannique jugeait cependant 'improbable que le conseil des gouverneurs indique formellement une autre réduction lors de sa prochaine réunion (prévue en décembre), s'en tenant à son approche dépendante des données'.



Aucune donnée macroéconomique n'est prévue ce lundi, mais les prochains jours verront paraitre notamment l'indice ZEW en Allemagne, l'inflation en zone euro et au Royaume-Uni, ainsi que les ventes de détail et la production industrielle aux Etats-Unis.



La semaine verra aussi les premières publications trimestrielles de groupes majeurs en Europe, comme LVMH, Nokia, Nestlé, Unilever ou ASML, ainsi que celles d'entreprises américaines telles que Goldman Sachs, Johnson & Johnson, ou encore Procter & Gamble.



En attendant, BASF recule de 1% à Francfort, pénalisé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre' sur le titre du géant de la chimie, avec un objectif de cours ajusté de 51 à 48 euros.



AstraZeneca gagne 1% à Londres, son traitement Enhertu ayant été approuvé en Chine dans une forme de cancer du poumon, une maladie pour laquelle plus d'un million de personnes sont diagnostiquées chaque année dans ce pays.





