Marché: Goldman Sachs plus optimiste sur le STOXX Europe 600 information fournie par Cercle Finance • 14/02/2025 à 16:35









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a revu à la hausse ses objectifs sur l'indice paneuropéen STOXX Europe 600, que la banque d'affaires américaine voit désormais atteindre 580 points à un horizon de 12 mois, et non plus seulement 540 points comme précédemment.



Dans une note de stratégie, les analystes de la firme new-yorkaise justifient leur optimisme accru par la perspective d'un accord de paix en Ukraine, qui viendrait selon eux soutenir les actions européennes en faisant baisser les prix de l'énergie, en dopant la confiance des consommateurs et en renforçant la croissance.



D'après ses économistes, la signature d'un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie devrait ajouter 0,2 point à la croissance de la zone euro cette année, tandis qu'un scénario plus favorable pourrait avoir un effet positif de l'ordre de 0,5%, indique Goldman.



Cela dit, les marchés d'actions européens ont déjà bien progressé dans l'optique d'une éventuelle résolution du conflit ukrainien, une perspective qui reste pourtant encore très incertaine, alors que les prévisions de bénéfices des entreprises du Vieux Continent ne se sont pas véritablement améliorées, ajoute la banque d'investissement.



Ce constat la conduit à n'envisager qu'un 'modeste' potentiel de revalorisation des actions européennes, son objectif de 580 points à 12 mois sur le STOXX 600 correspondant à une progression théorique de moins de 5%.



Son nouvel objectif de 560 points à trois mois, contre 520 points jusqu'ici, laisse quant à lui apparaître un potentiel haussier de l'ordre de 1,2%.



Sa prévision à un horizon de six mois, de 570 points contre 530 points jusque-là, correspond lui à un gain de quelque 3%.



A noter que Goldman Sachs a également revu à la hausse ses objectifs sur l'Euro STOXX 50, de 5100 à 5600 points d'ici trois mois, de 5200 à 5700 points points d'ici six mois et de 5300 à 5800 points d'ici 12 mois.



Ces nouvelles cibles font apparaître des potentiels de hausse de respectivement 1,9%, 3,7% et 5,5% par rapport aux niveaux actuels.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.