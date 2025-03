Marché: Europe déstabilisée par les annonces de Trump information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 11:53









(CercleFinance.com) - Les principales places boursières européennes sont en berne ce matin, avec Londres qui lâche 0,3%, devant Paris (-1,4%) et Francfort (-1,9%).



Alors que Donald Trump a annoncé cette nuit, à la surprise générale, 'un gel' de l'aide militaire apportée à Kiev, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne a de son côté présenté le plan 'ReArm Europe' qui doit permettre au vieux continent de reprendre la main sur sa défense.



' ReArm Europe pourrait mobiliser près de 800 milliards d'euros pour une Europe sûre et résiliente', a mis en avant la responsable.



La présidente a précisé qu'une hausse des dépenses de défense de 1,5 % du PIB en moyenne de la part des Etats membres générerait un espace budgétaire de près de 650 milliards d'euros sur une période de quatre ans.



Elle a aussi évoqué la mise en place d'un nouvel instrument qui permettrait de fournir 150 milliards d'euros de prêts aux États membres pour les investissements dans la défense. 'Il s'agit essentiellement de mieux dépenser - et de dépenser ensemble', énonce-t-elle.



Alors que le soutien de Washington à Kiev semble de plus en plus hypothétique, les marchés ont profité hier de l'envolée des sociétés de défense européennes (à titre d'exemple, Thales s'est arrogé 16% hier et +9% ce matin, outre-Rhin, Rheinmetall gagne plus de 25% en hebdo).



Les investisseurs doivent néanmoins aussi composer avec les vents contraires qui s'échappent de la Maison-Blanche puisque Trump a concrètement lancé les hostilités en matière de guerre commerciale en appliquant sans sourciller les droits de douanes promis au Canada, Mexique et à la Chine... qui, sans surprise, ripostent à leur tour.



Sur le front des statistiques, le taux de chômage est resté inchangé à 6,2% dans la zone euro au mois de janvier, conformément aux attentes, selon des chiffres publiés mardi par Eurostat. Les économistes s'attendaient à une stabilité du taux de chômage en janvier, qu'ils voyaient ressortir à 6,3%, c'est-à-dire au même niveau que la première estimation fournie au titre du mois de décembre 2024.



Sur le compartiment obligataire, les US T-Bonds à 10 ans évoluent vers 4,16% (-1,8 pt) tandis que le Bund allemand de même échéance est à 2,45% (-3,3pts) et l'OAT tricolore à 3,19 (-2,8 pts).



Dans l'actualité des sociétés européennes, Continental indique avoir réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 39,7 milliards d'euros en 2024, contre 41,4 milliards d'euros en 2023 (soit -4,1 %). Le bénéfice net est stable, à 1,2 milliard d'euros.



Veolia et CriteriaCaixa, la société d'investissement de la Fondation la Caixa, annoncent que CriteriaCaixa entrera dans le capital de Veolia Environnement à hauteur de 5%.



Enfin, ABB Motion a annoncé un investissement stratégique (et minoritaire)- via ABB Motion Ventures - dans la start-up californienne UptimeAI, spécialisée dans l'intelligence artificielle, afin de transformer la gestion de la santé et des performances des moteurs, variateurs et autres équipements industriels.





