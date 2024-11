Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: entame en vert une semaine chargée d'incertitudes information fournie par Cercle Finance • 04/11/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Mouvement haussier sur les bourses européennes: Londres s'arroge 1,4% devant Paris (+0,4%) tandis que Francfort grappille plus difficilement 0,1%.



Les marchés devront composer ces prochains jour avec de nombreuses incertitudes qui pourraient générer une forte volatilité sur les cours.



A 48 heures des premiers résultats de l'élection américaine, l'incertitude reste totale quant à l'identité du futur locataire de la Maison Blanche. A cette inconnue, s'ajoute les craintes de possibles troubles d'envergure au cas où les partisans de Trump se lanceraient dans un mouvement de contestation générale - et pas forcément pacifique - des résultats.



La tension reste aussi au plus haut au Proche-Orient où Israël poursuit sa compagne de bombardements sur le sud-Liban tandis que Téhéran a évoqué une possible riposte sur l'État hébreux.



Autre inconnue:le plan de relance budgétaire de Pékin sera suivi de près par les marchés.



Rappelons enfin que la Banque d'Angleterre et la Réserve fédérale rendront jeudi leurs décisions de politique monétaire respectives, une baisse de taux de 25 points de base étant largement attendue de la part de la banque centrale américaine.



En attendant, les investisseurs ont pris connaissance ce matin de plusieurs statistiques, à l'instar de l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro. Celui ci est passé de 45 en septembre à 46 en octobre, témoignant d'un ralentissement de la contraction du secteur, à son rythme le plus faible depuis mai dernier.



L'indice reste néanmoins toujours sous la barre des 50, signalant ainsi une détérioration de la conjoncture pour un 28ème mois consécutif en octobre, la phase de contraction en cours étant ainsi la plus longue observée depuis le début de l'enquête en 1997.



Dans l'Hexagone L'indice des acheteurs PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est établi à 44,5 en octobre, relativement stable par rapport à septembre (44,6), mais continuant ainsi de signaler une forte détérioration de la conjoncture du secteur.



Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds (10 ans) évoluent à 4,3% (-6 pts) tandis que le Bund allemand de même échéance, référence sur la zone euro, évolue à 2,42% (+2 pts).



Notons enfin que le baril de Brent s'apprécie de près de 3% à Londres, à 75$ le baril, tandis que l'euro s'apprécie de 0,6% face au billet vert, à 1,089$/E.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Ryanair publie un chiffre d'affaires de 5,07 MdsE au titre du 2e trimestre de son exercice comptable 2025, en hausse de 3% par rapport à la même période un an plus tôt. La compagnie précise avoir transporté 59,8 millions de passagers au cours de ce même trimestre, en hausse de 9% en un an mais son bénéfice après impôts ressort à 1,43 MdE, en repli de 6%.



Eni annonce avoir finalisé la vente à Hilcorp de 100 % des actifs de Nikaitchuq et Oooguruk détenus en Alaska pour une valeur de 1 milliard de dollars.



Enfin, Nokia a signé une prolongation d'un an du contrat 5G avec Taiwan Mobile afin d'améliorer les performances et la capacité du réseau 5G de Taiwan Mobile ainsi que de mettre à niveau son réseau 4G/LTE.





