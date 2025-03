Marché: encore du vert, mais le sentiment reste fragile information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 08:30









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en hausse mercredi matin, soutenue comme la veille par des espoirs de progrès dans les questions commerciales, un dossier qui freine les marchés depuis plusieurs semaines.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison avril - s'adjuge 13 points à 8.131,5 points, laissant entrevoir une poursuite de la progression signée hier.



La tendance à Wall Street a profité mardi soir d'informations du Financial Times selon lesquelles la Maison Blanche envisagerait de mettre en place un 'régime en deux étapes' prévoyant le report de certaines surtaxes douanières.



Dans la foulée, les marchés d'actions américains ont réussi à aligner une troisième séance consécutive de hausse, même si le S&P 500 ne signait au final qu'un gain limité de 0,2%.



Un certain attentisme pourrait continuer de dominer en attendant la présentation par Donald Trump, le 2 avril, de nouveaux droits de douane 'réciproques' visant les partenaires commerciaux des Etats-Unis.



Pour les économistes, l'incertitude autour des tarifs reste grande, compliquant non seulement la tâche des entreprises mais aussi celle des investisseurs dans leur gestion du risque.



De leur point de vue, le 'Jour de la Libération' pourrait bien marquer l'entrée dans une nouvelle ère d'incertitude commerciale marquée par des mesures de rétorsion, créant une absence de visibilité jugée problématique.



'De nombreux pays attendent la fameuse date du 2 avril pour prendre des décisions', soulignent les équipes de CPR AM.



Le gestionnaire d'actifs note que l'Union européenne a pour l'instant décidé de mettre en suspens jusqu'à mi-avril la hausse de droits de douane sur le whisky américain qui devrait avoir lieu le 31 mars.



L'incertitude croissante entourant la politique américaine renforce l'attrait relatif des places européennes, dont les perspectives à long terme bénéficient du changement de cap historique opéré en Allemagne.



En s'adjugeant plus de 1% hier, le CAC 40 est parvenu à se hisser de nouveau au-dessus du seuil important des 8100 points.



Au chapitre économique, les intervenants suivront dans la journée les chiffres des commandes de biens durables aux Etats-Unis, ainsi que les derniers chiffres de l'inflation au Royaume-Uni.



Rachel Reeves, la Chancelière de l'Echiquier britannique, doit par ailleurs présenter son 'budget de printemps', un texte qui pourrait être marqué par une volonté d'assainissement budgétaire.



Sur le front géopolitique, l'Ukraine et la Russie ont accepté un cessez-le-feu maritime, que le Kremlin a cependant conditionné à la levée d'un certain nombre de sanctions occidentales.



Dans ce climat d'incertitude, les investisseurs préfèrent se tourner vers des actifs refuges tels que l'or, qui se maintient non loin de ses sommets historiques.



Les obligations sont également recherchées, ce qui permet au rendement des Treasuries à 10 ans de refluer en direction de 4,30%.



Les cours du pétrole restent orientés à la hausse suite à la décision de Donald d'imposer des droits de douane de 25% contre tout pays achetant du pétrole vénézuélien.



Le contrat mai sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,5% à 69.3 dollars, tandis que le Brent prend 0,3% au-delà de 73,3 dollars.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.