Marché: du vert pour démarrer une semaine chargée

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse lundi matin à l'entame d'une semaine qui sera écourtée par la fête du 1er mai, mais qui s'annonce malgré tout particulièrement chargée.



Vers 8h15, le contrat 'future' sur l'indice CAC 40 - livraison fin mai - avance de 11,5 points à 7488,5 points, laissant entrevoir un début de séance plutôt favorable.



Alors que la saison des résultats bat toujours son plein et que de nombreux indicateurs économiques majeurs figurent à l'agende des prochains jours, toutes les places européennes d'Euronext seront fermées jeudi.



Ce sera aussi le cas des Bourses de Francfort et de Zurich, tandis que New York et Londres resteront elles bien ouvertes.



L'optimisme est revenu ces dernières semaines sur les marchés d'actions grâce à une accalmie des tensions commerciales, mais certains analystes soulignent que ce rebond s'est davantage appuyé sur de vagues espoirs de négociations que sur des éléments concrets.



En s'adjugeant 3,4% la semaine dernière, le CAC a réussi à enchaîner une deuxième semaine consécutive de gains, ce qui lui a permis par ailleurs de revenir au-dessus du seuil psychologique des 7500 points.



Wall Street a également profité d'un puissant rebond la semaine passée, avec des progressions hebdomadaires qui se sont étagées entre 2,5% pour le Dow Jones, 4,6% pour le S&P 500 et 6,7% pour le Nasdaq.



Ce regain de confiance va être mis à l'épreuve par une semaine intense et potentiellement décisive, avec notamment une avalanche de résultats trimestriels dans le secteur technologique.



La semaine qui commence sera principalement animée par les résultats des giga-capitalisations du secteur américain des hautes technologies, avec ceux de Microsoft et Meta prévus mercredi soir, puis d'Apple et Amazon jeudi.



Sachant que ces quatre entreprises représentent à elles seules plus de 16% du S&P 500 et plus de 25% du Nasdaq Composite, toute surprise, dans un sens ou dans un autre, risque d'impacter fortement les indices new-yorkais.



La semaine sera de loin la plus chargée de la saison des résultats Outre-Atlantique avec un total de 180 composantes du S&P, dont 11 du Dow, devant publier leurs chiffres du premier trimestre.



Les sociétés ayant déjà dévoilé leurs comptes ont, pour 73% d'entre elles, dépassé les attentes de bénéfices des analystes, à comparer à une moyenne de 77% sur les cinq dernières années.



L'agenda macroéconomique des jours à venir sera lui aussi très chargé avec entre autres les premières estimations de la croissance de premier trimestre aux Etats-Unis et dans la zone euro, attendues jeudi.



D'après les analystes, ces chiffres pourraient mettre en évidence l'impact économique initial des incertitudes liées aux tarifs, notamment via la contribution des exportations et des importations sur le PIB.



La semaine, qui doit être rythmée par de nombreux indicateurs économiques, sera également marquée vendredi par les premiers chiffres de l'inflation pour le mois d'avril sur le Vieux Continent.



Avant cela, les intervenants auront pris connaissance, mardi, de l'indice PCE des prix PCE, la mesure préférée de l'inflation de la Fed.



Parmi les autres indicateurs au menu de la semaine figurent les chiffres de l'emploi américain pour le mois d'avril, qui devraient montrer un ralentissement des créations de postes.



La statistique sera précédée mercredi par l'enquête ADP sur les créations d'emploi dans le secteur privé et jeudi par les inscriptions hebdomadaires au chômage.



Le marché continuera de suivre par ailleurs de près l'évolution des tractations commerciales, alors que la Chine pourrait décider dès cette semaine d'assouplir certaines mesures protectionnistes prises en représailles à celles des Etats-Unis, ce qui pourrait confirmer la récente embellie observée sur le front du commerce mondial.



'Si la ligne de communication reste vraisemblablement coupée entre les deux pays (du moins sur les questions commerciales), ces nouvelles postures préfigurent d'une éventuelle désescalade - ce qui participe au soulagement des investisseurs', jugeaient vendredi les équipes de CPR AM.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.