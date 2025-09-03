Marché: du vert malgré les tensions sur les taux
information fournie par Cercle Finance 03/09/2025 à 11:28
'Au Royaume Uni, les rendements des obligations d'Etat à 30 ans ont augmenté de +5,2 points de base à 5,69%, au plus haut depuis mai 1998, et en France, ils ont pris +4,9 points de base à 4,49%, au plus haut depuis 2009', rappelle Deutsche Bank.
'Nos économistes tablent sur un déficit français de 5,6 à 5,8% du PIB en 2025, au-dessus de l'objectif officiel de 5,4%, ce qui renforce les inquiétudes quant à la soutenabilité de la dette', explique la banque allemande.
'Même si l'on peut parler de tensions sur les niveaux actuels, on ne peut toutefois pas encore parler de panique', tempère toutefois Alexandre Baradez, le responsable de l'analyse marchés chez IG France, au sujet de la montée des taux.
'Nous recommandons aux investisseurs qui sont sous-alloués aux actions d'envisager de s'y placer progressivement et d'utiliser les baisses du marché pour accroître leur exposition aux secteurs privilégiés', juge pour sa part Mark Haefele.
'Outre l'IA, l'électricité et les ressources, et la longévité, nous privilégions la technologie américaine, les soins de santé, les services publics et les services financiers', poursuit ce chief investment officer chez UBS Global WM.
Nouvelle plutôt encourageante, l'indice PMI composite de la zone euro s'est redressé de 50,9 en juillet à 51 le mois dernier, son plus haut niveau depuis un an, et signale une progression continue de l'activité du secteur privé depuis le début de l'année.
Les dernières données composites ont mis en évidence une amélioration de la demande dans la zone en août, les nouvelles affaires ayant augmenté pour la première fois depuis mai 2024 sous l'effet, principalement, du secteur manufacturier.
Dans l'actualité des valeurs, Swiss Life cède plus de 1% à Zurich, après la publication par la compagnie d'assurance de ses résultats semestriels, marqués par un bénéfice net en repli de près de 5% sur des charges fiscales.
A Paris, Derichebourg dévisse de 10% sous l'effet d'un abaissement par le groupe de services de son objectif annuel d'EBITDA, 'au contexte économique impacté notamment par les limites de l'accord commercial avec les Etats-Unis'.
A lire aussi
-
Le laboratoire Valneva a annoncé mercredi des résultats encourageants quant à l'utilité de rappels de son vaccin anti-maladie de Lyme, une bonne nouvelle pour le groupe franco-autrichien qui vient de subir l'interdiction aux Etats-Unis de son vaccin contre le chikungunya. ... Lire la suite
-
L'activité du secteur privé en France s'est quasiment stabilisée en août tout en demeurant sous le seuil de croissance, selon l'indice PMI publié mardi par l'agence S&P Global et la Hamburg Commercial Bank (HCOB). L'indice PMI composite s'est établi à 49,8
-
Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,03% pour le Dow Jones .DJI , en hausse de 0,42% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,64% pour le Nasdaq. * MACY'S ... Lire la suite
-
L'activité du secteur privé de la zone euro a progressé à un rythme faible en août, le rebond du secteur manufacturier compensant la très faible progression du secteur des services alors que les nouvelles commandes ont augmenté pour la première fois depuis mai ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer