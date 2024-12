Marché: du quasi-surplace avant la BCE information fournie par Cercle Finance • 12/12/2024 à 11:42









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes ne s'éloignent guère de leurs équilibres (+0,2% à Londres, +0,1% à Paris et à Francfort), à l'approche du verdict tant attendu de la BCE sur ses taux directeurs à l'issue de la réunion de son conseil des gouverneurs.



'La BCE procèdera bien à une nouvelle baisse de taux, mais elle devrait se contenter de 25 points de base, ce qui amènera son taux de dépôt à 3,00%, son plus bas niveau depuis mars 2023', pronostique Alexandre Baradez, chez IG France.



L'analyste de marchés souligne qu'à 24 heures de la décision de la BCE, les probabilités de marché pour une baisse de 25 points de base étaient de 85% et donc seulement de 15% pour une baisse plus franche de 50 points de base.



'La porte est ouverte pour un effort supplémentaire, comme le laissent entendre certaines déclarations de membres de la BCE', juge toutefois Maxime Mura, qui 'ne serait pas surpris que cette baisse attendue ressorte à 50 points de base'.



Selon ce gérant de Swiss Life Asset Managers France, un rebond de l'inflation paraît très improbable dans un climat économique déjà atone en zone euro, et cette situation 'pourrait pousser la BCE à accélérer la cadence de son cycle d'assouplissement monétaire'.



En attendant ce rendez-vous, du côté des valeurs, Diageo s'adjuge près de 4% à Londres avec le soutien d'UBS qui relève sa recommandation sur l'action du géant des spiritueux de 'vente' à 'achat', avec un objectif de cours remonté de 2300 à 2920 pence.



Société Générale gagne moins de 2% et figure en tête à Paris, alors que la banque revendique, avec un ratio CET1 de 13,2%, une marge de manoeuvre pro-forma confortable d'environ 300 points de base au-dessus de l'exigence réglementaire notifiée par la BCE.





