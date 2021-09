[Marché du lundi] ISR - Des institutions financières accusées de soutenir l’expansion pétrolière et gazière en Arctique

Cesare Vitali

Responsable de l’ISR



Malgré l’urgence climatique, les grandes banques, assureurs et investisseurs soutiennent de plus en plus les sociétés pétrolières et gazières dans leurs projets

de forage en Arctique. C’est la conclusion principale de l’enquête « Protégeons l’Arctique de l’expansion pétro-gazière », publiée en septembre 2021 par Reclaim Finance, ONG française spécialisée sur l’impact du secteur financier sur le changement climatique.

L’Arctique est un territoire particulièrement fragile, avec une grande richesse de biodiversité et qui contribue surtout à réguler le climat de la planète entière.

La région est aussi une zone hostile, avec des conditions climatiques extrêmes, qui rendent les activités économiques difficiles et dangereuses.