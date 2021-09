[Marché du lundi] éco - Répit (de courte durée) sur l'inflation

Karamo KABA,

Directeur de recherche économique



A peine le temps de se remettre de la bonne surprise sur l'inflation américaine que les investisseurs se sont focalisés cette semaine sur la réunion de la Réserve fédérale (Fed). Après les dernières sorties de plusieurs membres de la Fed, il semble que l'institution américaine soit en passe d'annoncer le chronogramme de la réduction de son programme d'achats d'actifs (« Tapering ») qui n'interviendrait au mieux que plus tard cette année, en novembre ou décembre. La Banque centrale américaine devrait également annoncer ses nouvelles projections économiques et insister sur le caractère temporaire de l'inflation. En effet, l'indice des prix à la consommation n'a progressé que de 0,3 % en août contre +0,4 % attendu par le consensus. Même

l'inflation sous-jacente, qui exclut les aliments et l'énergie, est ressortie en deçà des attentes, avec un gain d'à peine 0,1% sur le mois. Désormais, sur une année glissante, la progression des prix s'est établie à 5,3 % contre 5,4 % le mois précédent, ce qui reste tout de même élevé.