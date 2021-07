[Marché du lundi] éco - Les marchés dans une forme olympique

A l'aube d'une semaine cruciale où sera publié le PIB du deuxième trimestre dans de nombreux pays (Etats-Unis, zone Euro, Suède, Mexique, Corée du Sud, Taiwan

et Hong Kong) et les résultats du quatrième trimestre de plusieurs poids lourds (Apple, Facebook, Microsoft, Alphabet et Amazon), les places boursières ont renoué avec les records. Oubliée donc la semaine précédente où les craintes sur l'évolution de la croissance suite au regain en intensité de la pandémie de Covid-19 avaient obligé les investisseurs à prendre leurs profits. Et, une fois de plus, ce retour du sentiment positif est à mettre au crédit des banquiers centraux.