[Marché du lundi] éco - L’inflation en ligne de mire

Olivier GUILLOU,

Directeur de la gestion



L’actualité économique de la semaine a été dominée par les statistiques américaines. L’inflation américaine « headline » a de nouveau dépassé les attentes

en octobre : celle-ci est passée de 5,4 % à 6,2 % au plus haut depuis novembre 1990, alors que l’indice core a progressé de 4 % à 4,6 %, au plus haut depuis août 1991. Le pic reste encore à venir avec une possibilité de 7 %. Suite à ce chiffre d’inflation, les rendements obligataires se sont tendus : le taux à 10 ans américain est ressorti en hausse de 11 points de base sur la semaine, à 1,56%. En dépit d’un environnement propice à la hausse des taux, les marchés restent mesurés dans l’ajustement malgré une forte volatilité sur les taux et la pente des taux.