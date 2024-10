Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: des tendances contrastées en Europe information fournie par Cercle Finance • 16/10/2024 à 11:28









(CercleFinance.com) - Alors que Londres prend 0,6% grâce à des chiffres rassurants sur le front de l'inflation au Royaume-Uni, les places continentales font davantage grise mine (-0,3% à Francfort, -0,6% à Paris) après les publications décevantes d'ASML et de LVMH.



L'indice des prix à la consommation du Royaume-Uni a augmenté de 1,7% en rythme annuel en septembre 2024, un taux en chute de 0,5 point par rapport à août, passant ainsi assez nettement en dessous de la cible de 2% de la Banque d'Angleterre.



'Les chiffres de l'inflation d'aujourd'hui sont susceptibles de faire bouger les choses en ce qui concerne la vitesse et l'ampleur des futures baisses du taux directeurs', estimait ce matin Michael Brown, senior research strategist chez Pepperstone.



Ces chiffres soutiennent donc le moral des opérateurs à Londres, mais la tendance ailleurs en Europe pâtit de premières publications d'entreprises décevantes sur le vieux continent, à commencer par celle de l'équipementier pour l'industrie des puces ASML.



Ce dernier plonge en effet de près de 20% à Amsterdam, depuis l'annonce -par erreur mardi en fin de séance- de ses résultats trimestriels, marqués par 'des commandes très décevantes et une révision de la guidance 2025 dans le bas de fourchette', selon Oddo BHF.



Autre poids-lourd de la cote ayant déçu mardi soir, LVMH perd 3% à Paris sur des ventes de troisième trimestre inférieures aux attentes, 'avec un manque de croissance organique substantiel de la plus grande division mode et maroquinerie', selon UBS.



Enfin, adidas recule de plus de 3% à Francfort, le titre de l'équipementier sportif faisant toutefois l'objet de prises de profits après des résultats de troisième trimestre supérieurs aux attentes et une révision à la hausse de ses objectifs annuels.





