Marché: des gains timides en Europe information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains timides dans leur ensemble (+0,4% à Londres, +0,3% à Paris, +0,1% à Francfort), au lendemain d'une clôture plutôt positive Wall Street (-0,2% sur le Dow Jones, mais +0,5% sur le S&P et +1,2% sur le Nasdaq).



Un rapport sur l'inflation américaine plutôt meilleur que prévu, avec une baisse du taux annuel de 0,2 point à +2,8% en février, n'a pourtant pas empêché un véritable bras de fer entre acheteurs et vendeurs durant la majeure partie de la séance.



'Les tarifs douaniers devraient bientôt provoquer une poussée de l'inflation', réagissait à cette publication Commerzbank, qui 'ne prévoit donc pas de nouvelles baisses de taux directeurs dans un avenir proche'.



'Ce qui me frappe, c'est que les indices n'arrivent tout simplement plus à conserver leurs gains en ce moment, ce qui résonne comme un signal d'alarme pour tous ceux qui voudraient profiter des accès de faiblesse du marché', s'inquiète Michael Brown.



'Cela renforce aussi l'idée selon laquelle tant que les incertitudes sur les questions commerciales ne seront pas levées, tout rebond sera suivi par des mouvements de recul', ajoute ce stratégiste chez Pepperstone.



Seule donnée de la matinée en Europe, la production industrielle corrigée des variations saisonnières a augmenté de 0,8% dans la zone euro en janvier par rapport à décembre 2024, une hausse emmenée par les biens intermédiaires (+1,6%).



Dans l'actualité des valeurs, Generali reste stable à Milan après la publication d'un résultat net ajusté record de 3,77 milliards d'euros pour 2024, en hausse de 5,4% et globalement conforme aux attentes des analystes.



A Francfort, les investisseurs délaissent les résultats annuels du fournisseur de potasse et de sel gemme K+S (-5%), mais ils saluent ceux de la maison de vêtements haut de gamme Hugo Boss (+2%).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.