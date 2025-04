Marché: des gains plus ou moins sensibles en Europe information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 11:50









(CercleFinance.com) - Les places européennes affichent des gains plus ou moins sensibles ce vendredi (+0,1% à Londres, mais +0,6% à Francfort et à Paris), continuant de profiter d'un reflux des craintes concernant l'intensification des tensions commerciales.



Si Pékin a confirmé jeudi qu'aucune négociation n'avait actuellement lieu avec Washington, les investisseurs semblent se satisfaire de l'absence de nouvelle escalade verbale entre les deux pays.



'Nous pensons (...) que la guerre tarifaire entre les Etats-Unis et la Chine est entrée dans sa deuxième phase, qui mettra à l'épreuve l'endurance et la force des deux parties', explique Victoria Mio, gestionnaire de portefeuille chez Janus Henderson.



L'appétit pour le risque a également été stimulé par le fait que Donald Trump ait apparemment renoncé à limoger Jerome Powell, le président de la Fed, dont le flegme est généralement apprécié par les investisseurs.



Signe toutefois d'un climat des affaires toujours morose sur le vieux continent, l'indicateur synthétique pour la France, calculé par l'Insee à partir des réponses des chefs d'entreprise, perd un point à 96, en deçà de sa moyenne de longue période.



Autre donnée de la matinée en Europe, les ventes au détail au Royaume-Uni ont progressé de 0,4% au mois de mars, portant leur progression sur l'ensemble du premier trimestre, à 1,6% par rapport au trimestre précédent.



Dans l'actualité des valeurs, les publications se montrent une nouvelle fois particulièrement nombreuses à Paris, avec en particulier des réactions positives à celles de Safran, Accor et Saint-Gobain dont les titres s'adjugent plus de 4%.



Sur les autres places, les opérateurs accueillent favorablement le point d'activité de Holcim (+2% à Zurich), marqué par une légère croissance organique de son EBIT récurrent au premier trimestre, malgré des ventes atones.





