Marché: déprimé par les annonces de Donald Trump information fournie par Cercle Finance • 03/04/2025 à 11:22









(CercleFinance.com) - A l'image des places asiatiques, les Bourses européennes font grise mine (-1,1% à Londres, -1,3% à Francfort, -1,6% à Paris), encaissant le choc des mesures dévoilées par la Maison Blanche cette nuit à l'encontre des partenaires commerciaux des Etats-Unis.



'Hier, Donald Trump a ordonné d'importantes augmentations de droits de douane, les plus agressives de l'histoire économique américaine', constate Commerzbank, pour qui 'cela marque le début d'une nouvelle ère de protectionnisme'.



'Le risque d'un conflit commercial mondial global augmente, d'autant plus que de nombreux partenaires commerciaux - ou plutôt des 'adversaires commerciaux' selon Trump - n'accepteront pas les tarifs plus élevés sans résistance', poursuit-il.



'L'annonce des tarifs américains s'est révélée plus offensive que prévu, en particulier pour l'Europe et la Chine, avec des taux de 20% et environ 54%', souligne Barclays, tout en reconnaissant qu'il peut y avoir de la marge pour de la négociation.



'Des droits de douane élevés et une incertitude persistante (avec de nombreux rebondissements à venir) augmentent les risques de récession', s'alarme la banque britannique, qui s'attend donc à du pire pour les actions, avant une amélioration.



Dans ce contexte, les opérateurs ne prêtent guère attention aux PMI parus ce matin sur le vieux continent, dont un indice composite de l'activité globale dans la zone euro passé de 50,2 en février à 50,9 en mars, son plus haut niveau depuis août dernier.



'Les droits de douane américains pourraient faire basculer l'économie de la région en zone de contraction', prévient Cyrus de la Rubia, à la Hamburg Commercial Bank, qui voit toutefois dans le paquet fiscal de l'Allemagne 'un contrepoids bienvenu'.



Dans l'actualité des valeurs, Aperam perd 4% à Amsterdam après le point d'étape du sidérurgiste sur son activité du premier trimestre, à l'occasion duquel il a évoqué une demande déprimée ainsi que des pressions persistantes sur les prix.



Siemens lâche 4% à Francfort, alors que le groupe industriel a signé un accord visant l'acquisition de Dotmatics, fournisseur américain de logiciels de R&D en sciences de la vie, pour un montant de 5,1 milliards de dollars, auprès d'Insight Partners.





