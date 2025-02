Marché: déprimé par la guerre commerciale information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 11:58









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes font grise mine ce lundi (-1,2% à Londres, -1,9% à Francfort, -1,8% à Paris), plombées par la guerre commerciale qui semble s'amorcer après l'annonce par Donald Trump de droits de douanes ce week-end.



Le président des Etats-Unis a en effet imposé des taxes sur les importations de 10% pour la Chine, ainsi que de 25% pour le Canada et le Mexique, tout en affichant son intention de prendre bientôt des mesures similaires vis-à-vis de l'Union européenne.



'Il existe un risque d'escalade de la guerre commerciale internationale qui affaiblirait l'économie mondiale et augmenterait l'inflation', prévient Commerzbank, alors que le Canada et le Mexique ont déjà indiqué vouloir prendre des contre-mesures.



'L'Europe a également fait comprendre que des mesures seraient prises en réponse à de futures taxes américaines', pointe en outre Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.



Le spectre d'un conflit commercial intervient alors même que les données de ce lundi illustrent une conjoncture toujours difficile dans la zone euro, avec un taux d'inflation annuel remontant de 0,1 point à 2,5% et un indice PMI manufacturier faible à 46,6 en janvier.



De nombreuses autres données macroéconomiques sont attendues dans les prochains jours, parmi lesquelles les indices PMI composites en Europe et aux Etats-Unis ce mercredi, ainsi que le rapport sur l'emploi américain de vendredi.



En outre, après la Fed et la BCE la semaine dernière, ce sera au tour de la Banque d'Angleterre de se réunir ce jeudi pour faire le point sur sa politique monétaire, une réduction de taux directeur de 25 points de base étant anticipée par les économistes.



La semaine verra aussi se poursuivre les publications d'entreprises à un rythme soutenu, avec par exemple Infineon, ING, Société Générale et TotalEnergies en Europe, ainsi qu'Alphabet, Amazon, Merck, Coca-Cola et Walt Disney aux Etats-Unis.



En attendant, sur le front des valeurs, les tensions commerciales pèsent lourdement sur certains secteurs, comme l'automobile (-7% sur Stellantis, -5% sur Mercedes-Benz) ou les semi-conducteurs (-5% sur STMicro, -4% sur Infineon).





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.