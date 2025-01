Marché: début prudent pour une semaine chargé information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 11:07









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament dans la prudence (-0,1% à Londres, -1% à Francfort, -0,7% à Paris) une semaine qui s'annonce particulièrement chargée, tant sur le plan macroéconomique que de celui des résultats d'entreprises.



'Les principaux événements de la semaine tourneront autour des décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE', met en avant Deutsche Bank, qui pointe aussi des données attendues sur les fronts de l'inflation et du PIB aux États-Unis comme en Europe.



'Les projecteurs sont également braqués sur les publications trimestrielles de quatre des 'sept Magnifiques' (Tesla, Meta, Microsoft et Apple) aux États-Unis ainsi que de certaines des plus grandes entreprises d'Europe', ajoute la banque allemande.



Parmi les poids-lourds de la cote en Europe devant dévoiler leurs comptes dans les prochains jours, figurent par exemple le géant du luxe LVMH, l'équipementier pour semiconducteurs ASML, l'équipementier de réseaux Nokia ou le groupe de santé Sanofi.



En attendant ces différents rendez-vous, on notera que le climat des affaires en Allemagne s'est un peu amélioré en janvier, au vu de l'indice Ifo en hausse à 85,1 ce mois-ci contre 84,7 en décembre, alors que les analystes l'attendaient inchangé.



'L'indice évolue encore à des niveaux très faibles en comparaison de ceux qui prévalaient avant la pandémie et est consistant, à première vue, avec une contraction marquée du PIB', prévient toutefois Franziska Palmas, économiste chez Capital Economics.



Dans l'actualité des valeurs, Ryanair s'adjuge près de 4% à Dublin, à la suite de la publication par la compagnie aérienne à bas prix d'un résultat net de 149 millions d'euros au titre de son troisième trimestre 2024-25, multiplié par dix en comparaison annuelle.



L'action SGS grimpe de 4% à Zurich, alors que le groupe de services de tests, inspection et certification (TIC) a confirmé l'échec et l'arrêt de ses discussions avec son pair français Bureau Veritas (-4% à Paris) en vue d'un potentiel rapprochement.



Société Générale prend 2% à Paris, à la faveur d'un relèvement de recommandation chez Barclays de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' avec un objectif de cours rehaussé de 37% à 41 euros, le broker jugeant le risque-rendement 'trop attractif pour être ignoré'.





