Marché: début de soulagement sur fond d'accalmie commerciale information fournie par Cercle Finance • 08/04/2025 à 08:34









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris devrait repartir de l'avant mardi matin à la faveur d'un apaisement des tensions commerciales, qui l'avaient fait dévisser de 12% au cours des trois dernières séances.



Vers 8h15, le contrat 'future' - livraison avril - grimpe de 152 points à 7081 points, laissant entrevoir une ouverture en vive hausse au-delà du seuil des 7000 points qui avait été enfoncé hier.



Ce rebond succède à celui de Wall Street, qui a opéré lundi un retournement spectaculaire à l'issue d'une séance particulièrement volatile: le Nasdaq a réussi à clôturer en hausse de 0,1% après avoir perdu jusqu'à 5,2% en début de journée.



Le retournement de tendance a été favorisé par la perspective de discussions entre les Etats-Unis et ses partenaires commerciaux malgré le traumatisme provoqué la semaine passée par l'annonce des droits de douane réciproques de Donald Trump.



Lors d'une interview accordée au journaliste trumpiste Tucker Carlson sur X, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que l'administration américaine était ouverte à des négociations afin d'alléger les barrières commerciales.



Le redressement de New York a soutenu les places d'Asie, les investisseurs espérant notamment l'ouverture de négociations entre les Etats-Unis et la Chine dans leur contentieux commercial.



A Tokyo, l'indice Nikkei grimpait de plus de 6% en fin de séance, tandis que le Hang Seng de la Bourse de Hong Kong se contentait d'une hausse plus modeste de 0,7% après sa chute de 13% de la veille.



Dans une note publiée lundi, les stratèges de Deutsche Bank estimaient que le pic d'incertitude sur les marchés boursiers européens pourrait avoir été atteint hier.



'Nous pensons que de moins en moins d'inconnues vont se matérialiser et que les surprises déjà apparues sont désormais bien intégrées dans les niveaux de volatilité existants', explique la banque allemande.



Chez Panmure Liberum, on fait valoir que les valorisations des actions européennes sont redevenues extrêmement attractives après leur décrochage des derniers jours.



'Dans le passé, les points de départs actuels en termes de valorisations ont été à l'origine de hausses à deux chiffres durant les trois à dix ans ayant suivi', rappelle le bureau d'études.



Les valeurs les plus affectés par le regain de tensions commerciales, dans les matériaux de base, la technologie ou encore les banques pourraient bien afficher les plus fortes progressions ce jeudi.



Autre élément incitant à l'optimisme, le moral des marchés s'est amélioré avec la perspective d'une éventuelle intervention de la Fed dans l'environnement économique difficile actuel.



Même en l'absence de récession, les analystes de Goldman Sachs disent tabler sur trois baisses de taux consécutives de 25 points de base de la part de la Réserve fédérale, et ce dès le mois de juin.



L'apaisement des tensions sur le commerce qui relance l'appétit pour les actifs risqués contribue entre autres à la remontée des rendements obligataires.



Le rendement des Treasuries à 10 ans remonte au-delà de 4,15%, après être passé sous la barre des 4% vendredi, sur des informations faisant état de la vente de 50 milliards de dollars de T-Bonds par la Chine en guise de représailles à la hausse des tarifs douaniers touchant ses exportations.



Sur le marché des changes, le dollar continue de bien résister à l'onde de choc des droits de douane, ce qui n'empêche pas l'euro de tenter de revenir en direction de 1,0975.



Les cours pétroliers retrouvent le chemin de la hausse, portés par les espoirs sur le front du commerce. Le brut léger américain rebondit de 1% autour de 61,3 dollars le baril tandis que le Brent de mer du Nord se traite aux environs de 64,8 dollars (+0,9%).





