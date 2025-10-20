Marché : début de semaine de bonne humeur en Europe
'Si le shutdown continuera d'affecter la plupart des données officielles, l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis doit tout de même paraitre, car il est nécessaire pour calculer l'ajustement au coût de la vie des pensions de retraites', pointe BofA.
'Les taux annuels d'inflation globale et sous-jacente devraient peu changer, à 3% et 3,1% respectivement, et il est peu probable que les données sur l'inflation influencent la prochaine décision de la Fed dans un sens ou dans l'autre', prévient-il.
Parmi les autres données attendues cette semaine, figurent aussi les indicateurs avancés américains du Conference Board (ce lundi), les chiffres de l'inflation au Royaume Uni (mercredi) et les indices PMI flash pour le mois en cours (vendredi).
Les prochains jours verront aussi se poursuivre les publications trimestrielles d'entreprises, avec par exemple celles de Coca-Cola, Honeywell et P&G aux Etats-Unis, ou celles de SAP, Hermès, Nokia, STMicro et Sanofi sur le vieux continent.
'La semaine dernière, les poids lourds européens ont donné le coup d'envoi de la saison des résultats, faisant grimper le cours de certaines actions à deux chiffres', rappelle Panmure Liberum, qui indique notamment avoir apprécié celle de Nestlé.
En attendant, si le CAC 40 se replie légèrement à Paris après la dégradation par S&P de sa note sur la dette souveraine de la France (passant de AA- à A+), les autres indices actions européens gagnent du terrain ce lundi.
'Gardons en tête que les fondamentaux économiques sont bons, l'analyse technique plaide en faveur d'une poursuite de la hausse et nous sommes dans une période de l'année traditionnellement favorable aux actions', rappelait récemment Pictet AM.
Dans l'actualité des valeurs, Kering grimpe de plus de 3% à Paris, salué pour un accord avec L'Oréal couvrant notamment l'acquisition de la Maison Creed par le géant des cosmétiques, et la signature des licences de maisons emblématiques de Kering.
