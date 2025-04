Marché: début de semaine dans la confiance information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 11:27









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes entament de bonne humeur (+2,1% à Londres, +2,2% à Paris, +2,6% à Francfort) une semaine qui devrait être marquée par une baisse de taux par la BCE, face au contexte économique difficile généré par la politique commerciale américaine.



'En dépit de la dernière décision de Donald Trump de faire une pause dans les droits de douanes supplémentaires pour 90 jours, ses annonces erratiques auront encore un important impact sur l'économie mondiale', prévient Capital Economics.



S'il ne prévoit pas une récession mondiale, le bureau d'analyse londonien estime que le choc sur la confiance, le commerce et les investissements ont accrus les risques négatifs sur l'activité et l'inflation en Europe.



'Aussi, la BCE semble certaine de réduire ses taux d'intérêt de 25 points de base, ramenant le taux de dépôt de 2,50 à 2,25% ce jeudi, et nous pensons qu'elle ira plus loin encore en l'abaissant à 1,75% dans les prochains mois', poursuit-il.



Outre la décision de la BCE, les prochains jours verront paraitre de nombreuses données macroéconomiques en Europe, dont l'indice ZEW du sentiment économique en Allemagne ou les chiffres de l'inflation en zone euro et au Royaume-Uni.



Aux Etats-Unis aussi le calendrier de statistiques s'annonce chargé, avec par exemple l'indice d'activité Empire State, puis les ventes de détail, la production industrielle et les chiffres de la construction résidentielle.



La semaine sera enfin marquée par des publications d'entreprises pour le premier trimestre, comme celles de LVMH, Ericsson, ASML et L'Oréal en Europe, ou encore de Goldman Sachs, Johnson & Johnson, American Express et UnitedHealth aux Etats-Unis.



En attendant, le regain de confiance en Europe ce lundi bénéfice notamment au secteur automobile, y compris Stellantis (+4% à Paris et Milan) qui fait pourtant l'objet d'une dégradation de conseil de 'achat' à 'neutre' chez UBS.





