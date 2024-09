Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: dans le vert avant l'indice PCE information fournie par Cercle Finance • 27/09/2024 à 11:45









(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des gains (+0,4% à Londres et à Paris, +0,6% à Francfort), à l'approche de la publication de l'indice des prix PCE aux Etats-Unis en début d'après-midi, en marge des revenus et dépenses des ménages.



'Les chiffres PCE américains de cet après-midi sont susceptibles d'être du plus haut intérêt', estime Michael Brown, senior research strategist chez Pepperstone, rappelant qu'il s'agit de l'indicateur d'inflation préféré de la Réserve fédérale.



Selon lui, cet indice des prix devrait avoir augmenté de 0,2% en glissement mensuel en août, comme le mois précédent, et de 2,7% en glissement annuel, soit seulement 0,1 point de plus que le rythme observé en juillet.



'Néanmoins, le FOMC semblant avoir obtenu une confiance suffisante dans le retour de l'inflation à l'objectif de 2%, l'impact des données pourrait bien être quelque peu minime', prévient cependant le professionnel des marchés.



En attendant, on notera que la tendance à la décrue de l'inflation semble se confirmer sur le vieux continent, la hausse des prix à la consommation ayant ralenti en septembre à +1,2% en France et à +1,5% en Espagne, selon des estimations rapides.



Par ailleurs, le marché du travail allemand a signé une petite embellie en ce début d'automne, avec un nombre de chômeurs en diminution de 66.000 à 2,8 millions pour le mois qui s'achève, soit un taux de chômage en repli de 0,1 point à 6%.



Enfin, l'indice du sentiment économique (ESI) est resté stable dans l'UE (à 96,7) et a légèrement reculé dans la zone euro (-0,3 point à 96,2) en septembre par rapport au mois précédent, selon l'enquête mensuelle de la Commission européenne.





