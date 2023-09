Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Marché: dans l'expectative du choix de la BCE information fournie par Cercle Finance • 14/09/2023 à 11:25

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé (+0,4% à Londres, mais -0,2% à Francfort et à Paris), dans l'expectative de la décision de politique monétaire de la BCE, en début d'après-midi, à l'issue de la réunion de son conseil des gouverneurs.



'Exceptionnellement, il existe pas mal d'incertitude quant à savoir si la BCE décidera d'une nouvelle hausse de taux, ou si elle mettra en pause le cycle de remontée après neuf hausses consécutives', prévient Deutsche Bank.



Pour sa part, la banque allemande table sur un statu quo, expliquant que selon ses économistes, les données récentes montraient de plus en plus de preuves d'une transmission de la politique monétaire plus serrée.



Deutsche Bank souligne aussi que la conférence de presse de Christine Lagarde, qui suivra la réunion, sera l'occasion pour la BCE de présenter ses dernières projections en termes de croissance et d'inflation pour la zone euro.



Les opérateurs prendront aussi connaissance, en début d'après-midi, des ventes de détail et des prix à la production aux Etats-Unis pour le mois écoulé, ainsi que des inscriptions hebdomadaires aux allocations chômage.



Dans l'actualité des valeurs, bp se redresse de près de 2% à Londres, la vigueur des prix pétroliers restant un élément de soutien face aux incertitudes provoquées par le soudain départ de son CEO, départ qui a finalement fait perdre 2,8% au titre la veille.