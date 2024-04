Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: dans l'expectative de la BCE information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 11:38









(CercleFinance.com) - Un certain attentisme prévaut sur les places européennes (-0,1% à Londres, -0,3% à Francfort, +0,1% à Paris) alors que les regards se tournent vers la réunion de la Banque centrale européenne, qui doit dévoiler ses conclusions en début d'après-midi.



'La BCE devrait opter sans surprise pour le statuquo, la première baisse des taux ne devant intervenir au plus tôt que lors de la réunion de juin', pronostique Maxime Mura, gérant taux et crédit IG de Swiss Life Asset Managers France, pointant la bonne tenue de l'emploi.



Selon le professionnel, l'institution monétaire basée à Francfort 'va devoir piloter avec adresse cette phase de baisse des taux, au cours du deuxième semestre, avec le risque d'un coup de frein brutal de l'activité si elle tardait trop à agir'.



'A ce titre, la BCE devra peut-être agir la première sur les taux, avant la Réserve Fédérale. En effet, la probabilité d'une baisse des taux en juin de la part de la Fed n'est plus partagée désormais que par 50% des analystes', prévient-il.



Les opérateurs prendront d'ailleurs aussi connaissance, en début d'après-midi, des prix à la production aux Etats-Unis pour le mois de mars, une publication susceptible de conforter le tableau de tensions inflationnistes persistantes outre-Atlantique.



Pour rappel, le Département américain du Travail a fait part mercredi d'un indice des prix à la consommation en hausse de 3,5% en mars en rythme annuel, soit 0,3 point de plus qu'en février, et toujours de 3,8% en données sous-jacentes.



Dans l'actualité des valeurs européennes, les investisseurs réservent un bon accueil au chiffre d'affaires du groupe de communication Publicis (+2% à Paris), mais boudent celui du groupe de parfums et d'arômes Givaudan (-2% à Zurich).



Salvatore Ferragamo recule de près de 4% à Milan, alors que plusieurs brokers ont abaissé leurs objectifs de cours sur le titre de la maison de chaussures de luxe, dans la perspective de son point d'activité trimestriel du 9 mai prochain.





