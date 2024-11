Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Marché: dans l'expectative de l'emploi américain information fournie par Cercle Finance • 01/11/2024 à 08:33









(CercleFinance.com) - Un certain attentisme pourrait prévaloir à l'ouverture, au vu de futures sur le CAC40 à peu près stables vers 7360, en ce 1er novembre qui devrait être dominé par la parution, en milieu de journée, du rapport sur l'emploi américain pour le mois écoulé.



'Le marché du travail a sans doute pâti de divers aléas en octobre', prévenait Oddo BHF en début de semaine. 'Le dernier Livre Beige signalait que l'emploi affichait une hausse modeste dans la majorité des districts, avec à la clé une modération des gains salariaux'.



Si Jefferies indiquait pour sa part n'attendre que 95.000 créations de postes non-agricoles en début de semaine, les économistes pourraient avoir relevé leurs attentes après le rapport ADP, qui a révélé mercredi un gain de 233.000 emplois dans le secteur privé.



Ce rapport sera scruté avec d'autant plus d'attention à quelques jours de l'élection présidentielle américaine, dont l'issue semble plus que jamais incertaine, ainsi que de l'avant-dernière réunion de politique monétaire de la Fed de l'année.



Toujours sur le front des statistiques, la séance verra aussi paraitre les indices PMI et ISM manufacturiers aux Etats-Unis, ceux pour la France et la zone euro n'étant par contre pas prévus en ce jour de Toussaint, férié dans plusieurs pays d'Europe continentale.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Eiffage a déclaré avoir dépassé les seuils de 20 et 25% des droits de vote de Getlink, et détenir 20,55% du capital et 27,56% des droits de vote, au résultat d'une attribution de droits de vote double.



Le groupe de géosciences Viridien a publié au titre des neuf premiers mois de 2024 un EBITDA ajusté en croissance de 7% à 298 millions de dollars, et confirmé sa feuille de route financière 2024-25 ainsi que ses objectifs pour l'année en cours.





