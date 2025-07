Marché: confiance avant les ventes de détail américaines information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 11:52









(Zonebourse.com) - L'optimisme prévaut sur les places européennes (+0,5% à Londres et à Milan, +0,6% à Madrid, +0,9% à Francfort et à Paris) dans l'attente des ventes de détail américaines et au lendemain d'une clôture positive à Wall Street au terme d'une séance agitée.



Les investisseurs semblent rassurés par le fait que Donald Trump a démenti envisager de limoger Jerome Powell, contrairement à des rumeurs de presse qui avaient pu circuler sur les marchés mercredi.



'Je n'ai jamais dit que j'allais licencier le patron de la Réserve fédérale, mais qu'il faisait du mauvais travail et coûtait cher au pays en refusant de baisser les taux', a expliqué le Président des Etats-Unis.



'De toute évidence, Donald Trump aurait tout intérêt à ne pas s'aventurer à le virer, parce que la réaction des marchés serait encore largement plus violente que celle qu'on a constatée hier', prévient Michael Brown, analyste marché chez Pepperstone.



L'actualité américaine devrait continuer à dominer les esprits cet après-midi avec des publications d'entreprises et de nombreuses statistiques, dont les prix à l'importation et les ventes de détail pour le mois de juin.



'Le consensus attend un rebond timide de 0,1%', précisait mardi Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France, au sujet des ventes de détail, rappelant qu'elles s'étaient repliées de 0,1% en avril et de 0,9% en mai.



'C'est un repère important pour la dynamique de croissance aux Etats-Unis, qui permettra de voir comment se comportent les consommateurs dans cet environnement commercial instable et avec une inflation toujours trop élevée', prévient-il.



En attendant, de ce côté-ci de l'Atlantique, l'inflation dans la zone euro a été confirmée en accélération de 0,1 point à 2% en juin, les services ayant contribué le plus au taux d'inflation annuel, selon Eurostat.



La séance est aussi marquée par de nombreuses publications d'entreprises diversement accueillies, dont celles d'easyJet (-5% à Londres), Publicis (-2% à Paris), Swatch (+1% à Zurich), Assa Abloy (+6% à Stockholm) et Legrand (+8% à Paris).





