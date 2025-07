Marché: clôture dans le vert ce jeudi à New York information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York a terminé la séance de jeudi en terrain positif pour ses trois principaux indices actions, l'optimisme continuant de l'emporter chez les investisseurs en dépit de sujets de préoccupation tels que la politique commerciale.



En bilan à la clôture, le Dow Jones a ainsi progressé de plus de 0,4% à 44.650 points, tandis que le S&P 500 a pris moins de 0,3% à 6.280 points et que le Nasdaq Composite a grappillé environ 0,1% à 20.630 points.



'Le Dow Jones a continué de s'évoluer près de ses plus hauts historiques, le sentiment des investisseurs restant soutenu par les attentes d'une politique monétaire plus accommodante de la Réserve fédérale', souligne Linh Tran.



'Ce mouvement reflète l'optimisme des marchés quant à la perspective de baisses de taux d'intérêt plus tard cette année, malgré des signaux mitigés provenant du paysage économique et politique mondial', explique cet analyste de marché chez XS.com.



Selon Linh Tran, la dynamique haussière du Dow Jones, alimentée par les attentes de baisses de taux par la Fed, est toutefois freinée par une prudence croissante face aux risques émergents liés aux politiques tarifaires de l'administration Trump.



'Toute nouvelle négative, qu'elle soit liée à la géopolitique, aux tarifs douaniers ou à l'inflation, pourrait servir de catalyseur à de fortes prises de bénéfices, d'autant plus que de nombreuses actions se négocient près de valorisations tendues', prévient-il.



Seule donnée de la séance écoulée, le Département du Travail a enregistré 227.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine dernière, un chiffre en baisse de 5.000 par rapport à la semaine précédente.



Dans l'actualité des valeurs, Delta Airlines s'est envolé de 12,1% après sa publication trimestrielle, accompagnée d'une augmentation d'un quart de son dividende, ainsi que du rétablissement d'objectifs annuels encourageants.



Moderna a grimpé de 4,5%, la FDA des États-Unis ayant approuvé sa demande supplémentaire de licence de produit biologique pour son vaccin Spikevax, chez les enfants âgés de six mois à 11 ans ayant un risque accru de contracter la Covid-19.



AMD s'est adjugé 4,1% sur un relèvement de recommandation à 'achat' avec un objectif de cours porté à 200 dollars chez HSBC, le fabricant de processeurs étant, selon lui, en train de 'revenir en force' sur le marché de l'IA.





