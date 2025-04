Marché: Citi dégrade les actions américaines à 'neutre' information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 11:51









(CercleFinance.com) - Les stratèges de Citi ont annoncé lundi avoir dégradé à 'neutre' leur pondération sur les actions américaines suite à l'accès de volatilité qui a secoué Wall Street dans le sillage du 'Jour de la Libération'.



Dans une note de recherche, les analystes de la banque américaine font remarquer qu'à leurs récents plus bas, les grandes places boursières mondiales intégraient certes le scénario de résultats d'entreprise stables, mais pas encore celui d'une récession.



'Si les marchés tiennent effectivement bien compte de certains risques associés aux droits de douane, la révision à la baisse des bénéfices des sociétés devrait vraisemblablement se poursuivre', prévient Citi.



La firme juge par ailleurs que les valorisations des actions américaines demeurent relativement élevées, atteignant le 75ème percentile de leur moyenne historique.



'A la fin de l'année dernière, nous avions suggéré aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles ailleurs qu'aux Etats-Unis', rappelle Citi.



'Les récents développements (émergence de DeepSeek, plan budgétaire européen, tensions commerciales) sont venus renforcer ce point de vue', ajoutent les analystes.



Citi - qui constate que les récentes données confirment qu'une rotation s'opère désormais aux dépends des Etats-Unis en faveur du reste du monde - précise qu'il surpondère désormais le Japon et le Royaume-Uni, en plus de l'Europe.





