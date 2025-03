Marché: bourses européennes en vert, l'indice ZEW grimpe information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 11:38









(CercleFinance.com) - L'optimisme est de mise sur les places boursières européennes ce matin, Paris s'arroge près de 0.3% dans le sillage de Londres (+0.4%) et Francfort (+1.2%), alors que Wall Street a aussi entamé la semaine du bon pied avec +0.6% pour le S&P500, +0.8% pour le Dow Jones et +0.3% pour le Nasdaq.



Michael Brown, stratège chez Pepperstone met toutefois en garde, indiquant que ' les événements géopolitiques et les données sur le sentiment allemand seront aujourd'hui au centre de l'attention'.



Selon lui, ce début de semaine positif pourrait d'ailleurs être considéré comme 'le calme avant la tempête', compte tenu du calendrier chargé pour les jours à venir.



'Cela inclut, bien sûr, l'appel Trump-Poutine d'aujourd'hui, cinq décisions de banques centrales du G10, ainsi que les résultats de Micron et FedEx, en plus d'un calendrier de données assez chargé', souligne Michael Brown, qui pointe enfin l'incertitude sur la politique commerciale américaine.



Sur le front des statistiques, l'excédent commercial de la zone euro a légèrement diminué à 14 milliards d'euros en janvier, contre 14,2 milliards en décembre 2024, avec une augmentation des importations (+2,3%) un peu plus forte que celle des exportations (+2,1%), selon les données désaisonnalisées d'Eurostat.



Par ailleurs, l'indice ZEW du sentiment économique pour l'Allemagne montre à nouveau une forte croissance des attentes dans l'enquête de mars : à 51,6, il a augmenté de 25,6 points, soit sa plus forte hausse d'un mois sur l'autre depuis janvier 2023.



'L'ambiance plus positive est probablement due à des signaux positifs concernant la future politique budgétaire allemande, comme l'accord sur l'enveloppe financière de plusieurs milliards d'euros pour le budget fédéral', avance Achim Wambach.



Les investisseurs prendront aussi connaissance en tout début d'après-midi des chiffres de la production industrielle et de la construction résidentielle aux Etats-Unis.



'Après avoir subi de fortes perturbations météo, l'activité de construction devrait rebondir. Dans l'industrie, l'activité a donné des signes de redressement depuis la fin 2024. Cela devrait se poursuivre', estime-t-on chez Oddo BHF au sujet de ces dernières données.



Par ailleurs, la publication de l'inflation UK, initialement prévue aujourd'hui, a été repoussée à la semaine prochaine.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Swiss Life a placé hier avec succès une obligation senior de 500 millions d'euros avec une échéance 2035. Cette obligation porte sur un coupon de 3,75 %.



Fraport a annoncé ce matin un chiffre d'affaires en croissance de 11,7 % pour atteindre 3,89 milliards d'euros en 2024. Le résultat du groupe a progressé de 16,6 % à 501,9 millions d'euros (contre 430,5 millions d'euros en 2023).







Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.