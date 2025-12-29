 Aller au contenu principal
Marché: Bourses européennes attentistes en ce début de semaine
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 11:33

Les principales places boursières européennes sont en légère contraction en ce début de semaine, avec -0,3% à Francfort et -0,1% à Paris, tandis que Londres se maintient péniblement à l'équilibre.

L'actualité des dernières heures a été marquée par la très attendue rencontre entre Donald Trump et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. Malgré les habituelles auto-congratulations états-uniennes ("95% du travail est fait"), aucune avancée concrète vers un arrêt des combats n'a été présentée.

Le président ukrainien a tout juste indiqué que les États-Unis avaient proposé à Kiev des garanties de sécurité dites "solides" pour quinze ans prolongeables, garanties que l'Ukraine chercherait à prolonger au maximum, Zelensky évoquant ainsi "la possibilité de trente, quarante ou cinquante ans".

Malgré le peu d'information sur les négociations en cours, le Stoxx Europe Total Market Aerospace & Defense, indice européen qui inclut la défense et l'aérospatial, recule de 1,6% ce matin (mais signe une progression de 56% depuis le début de l'année).

En attendant la nouvelle année, la semaine s'annonce particulièrement calme, d'autant que les données macroéconomiques se feront rares jusqu'à vendredi et la parution des indices PMI du secteur manufacturier en Europe et aux États-Unis.

Sur le compartiment obligataire, le rendement du Bund à 10 ans recule de 1pt, à 2,85%. De son côté, l'OAT de même échéance est à 3,55% (-1pt).

Dans l'actualité des sociétés européennes, Ryanair a annoncé vendredi 27 décembre le lancement de la plus importante offre commerciale de son histoire, avec plus de 10 millions de sièges mis en vente à prix réduits pour la saison estivale 2026, dans le cadre de réservations anticipées.

BMW annonce que, pour la quatorzième année consécutive, le groupe occupe la première place du Baromètre des Professionnels de la Tendance 2025. Le constructeur conserve également des positions de premier plan dans les classements Universum des employeurs les plus attrayants d'Europe et Forbes des meilleurs employeurs mondiaux.

Enfin, Iberdrola fait savoir que sa filiale australienne s'associe à nouveau à Sydney Markets, le plus grand centre de distribution alimentaire d'Australie, pour continuer à étendre l'un des plus grands systèmes photovoltaïques de l'hémisphère sud.

