Marché: Barclays réduit sa cible sur le STOXX Europe 600 information fournie par Cercle Finance • 07/04/2025 à 11:38









(CercleFinance.com) - Barclays a annoncé lundi avoir revu à la baisse son objectif de fin d'année pour l'indice STOXX Europe 600, que la banque d'investissement britannique préfère ramener à 490 points.



Dans une note de stratégie, les analystes de la firme londonienne reconnaissent toutefois qu'établir une cible sur l'indice paneuropéen n'a que peu d'utilité au vu de la situation inédite traversée par les marchés à l'heure actuelle.



De leur propre aveu, le STOXX Europe 600 pourrait parfaitement décrocher en direction des 390 points dans l'hypothèse d'une longue récession, ou au contraire rebondir vers 550 points en cas d'apaisement des tensions commerciales.



Du point de vue de Barclays, il est toutefois peu probable que les places boursières mondiales renouent avec leurs récents plus hauts historiques au vu du chaos suscité par l'instauration des nouveaux droits de douane américains.



La banque d'affaires rappelle que les droits de douane sont, pas nature, récesionnistes et prévient que l'incertitude politique ne disparaîtra pas dans l'immédiat.



'Les marchés d'actions pourraient opérer un rebond au cas où des accords commerciaux devaient être trouvés, mais n'essayez pas de jouer au héros', conseille Barclays aux investisseurs, soulignant que les Bourses européennes sont encore loin d'avoir subi une 'capitulation'.





