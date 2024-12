Marché: avant-dernière séance dans le rouge à New York information fournie par Cercle Finance • 31/12/2024 à 07:45









(CercleFinance.com) - Cette avant-dernière séance de 2024 a été marquée par des prises de profits à la Bourse de New York, au terme d'une année faste pour les investisseurs américains sur fond de résilience économique des Etats-Unis.



A la clôture ce lundi, le Dow Jones a ainsi affiché un repli de près de 1% à moins de 42.574 points, le S&P500 a reculé de moins de 1,1% à près de 5.907 points et le Nasdaq Composite a perdu environ 1,2% vers 19.487 points.



Ces prises de bénéfices ont certes entamé les gains signés par les trois grands indices américains depuis le début de l'année, mais ils demeurent de l'ordre de 13% pour le Dow, de 23,8% pour le S&P et de 29,8% pour le Nasdaq.



'Alors que les risques de récession étaient dans le viseur des investisseurs depuis près de deux ans, ceux-ci ne se sont pas matérialisés, notamment aux États-Unis', constatait Valentin Bissat dans une note parue courant décembre.



'Au contraire, l'économie américaine s'est de nouveau distinguée par une croissance de son PIB bien supérieure aux autres pays développés', poursuivait cet économiste et stratégiste sénior chez Mirabaud, pointant notamment la force du marché du travail.



Selon lui, cette désynchronisation des Etats-Unis avec le reste du monde devrait se poursuivre en 2025, avec la politique de Donald Trump qui pourrait stimuler davantage la croissance économique par la réduction des impôts tout en générant plus d'inflation.



Aucune donnée majeure n'est attendue d'ici la fin de l'année, mais les investisseurs pourront prendre connaissance, après le 1er janvier, des indices d'activité PMI et ISM pour le secteur manufacturier américain au titre du mois de décembre.



Dans l'actualité des valeurs, Boeing a reculé de 2,3%, sanctionné après le crash ce weekend d'un avion 737-800 de la compagnie Jeju Air en Corée du Sud, un accident qui aurait coûté la vie à près de 180 personnes.





