Marché automobile: AAA Data anticipe une baisse de 6% en 2024

(AOF) - Le marché automobile français "s’installe dans une nouvelle normalité à volumes réduits ". C’est ce qu’affirme le cabinet AAA Data, spécialiste de la donnée valorisée, à l’occasion de l’édition 2024 du Mondial de l’Auto. Si le marché français des voitures neuves progresse de 14% au cumul des neuf mois par rapport à 2022 (avec 1 265 904 immatriculations en 2024 contre 1 112 067 deux ans plus tôt) ça ne fait pas oublier son "gros décrochage comparé aux années d’avant Covid".

Les niveaux habituels d'avant 2020 s'établissaient "souvent au-dessus de 2 millions d'immatriculations annuelles", rappelle le cabinet. "La filière s'adapte à ce manque de l'ordre d'un demi-million de voitures neuves par an".

"Après le violent coup de frein de 2020, ce sont les pénuries de composants et les difficultés logistiques qui ont bridé les immatriculations de voitures neuves". Après la reprise des livraisons en 2023 et 2024, "c'est maintenant la faiblesse des commandes qui limite les volumes et oriente déjà le marché à la baisse sur les neuf premiers mois de l'année" (- 2 %). A ce rythme, "hors effet d'annonce des malus 2025", le marché "serait en baisse de 6% en 2024 par rapport à 2023".

Alors que le Mondial de l'Automobile 2024 se tient dans un contexte de discussions politiques autour du projet de loi de finances pour l'année 2025, AAA Data voit l'avenir du marché "suspendu aux discussions sur le bonus et le malus" : une pression fiscale accrue sur le marché des voitures neuves aurait "des effets potentiels sur les volumes d'immatriculations et, par conséquent, sur la structure du parc automobile"