Marché: animé par une actualité particulièrement riche

(CercleFinance.com) - Les Bourses européennes affichent des évolutions contrastées (stabilité à Londres, +0,6% à Francfort et +0,5% à Paris, mais -0,5% à Milan et -1,6% à Madrid) en cette séance particulièrement chargée de veille du 1er mai.



Non seulement les publications d'entreprises se montrent particulièrement nombreuses avant la fermeture des places d'Europe continentale jeudi, mais cette avalanche de résultats coïncide avec la parution de nombreuses statistiques.



En particulier, la matinée a vu paraitre une première estimation de la croissance dans la zone euro au premier trimestre 2025, ressortie à 0,4% par rapport au mois précédent, dont des rebonds de 0,1% pour la France et de 0,2% pour l'Allemagne.



'Cependant, cette croissance ne doit pas occulter le fait que l'économie allemande ne s'inscrit pas dans une reprise forte à long terme', prévient Commerzbank, rappelant l'effet négatif du protectionnisme de Donald Trump sur ses exportations.



'Bien que l'énorme paquet budgétaire puisse stimuler l'économie l'année prochaine, de nombreuses entreprises allemandes auront besoin d'un nouveau départ de la politique économique après dix ans de baisse de compétitivité', ajoute la banque.



Les opérateurs européens devraient aussi se montrer attentifs aux données américaines de l'après-midi, dont une première estimation du PIB au premier trimestre, puis l'indice des prix PCE -mesure préférée de l'inflation de la Fed- pour mars.



Cette journée de mercredi décidément riche en actualités sera aussi marquée par l'annonce, après la clôture de Wall Street, des résultats de Microsoft et de Meta, qui seront suivis le lendemain par ceux d'Apple et d'Amazon.



En attendant, le marché arbitre entre les différentes publications européennes, saluant ainsi GSK (+4% à Londres) et Stellantis (+2% à Paris), mais délaissant Mercedes-Benz (-1%), TotalEnergies (-3% à Paris) et ArcelorMittal (-4% à Amsterdam).





