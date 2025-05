Marché: actions européennes en berne, taux en hausse information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 11:54









(CercleFinance.com) - L'ambiance est maussade sur les places boursières européennes ce matin, Londres est à l'équilibre tandis que Francfort lâche 0,2% et que Paris recule de 0,6%.



Les marchés doivent toujours composer avec une certaine incertitude, aussi bien sur le plan géopolitique (Ukraine, Gaza) que sur le plan commercial (négociation des tarifs douaniers, fin du moratoire de 90 jours) ou économique (dégradation de la note du crédit US par Moody's et effets sur l'endettement, réaction de la Fed sur les taux...).



' Nous pensons que la Fed pourrait rester en attente plus longtemps que prévu en raison des perspectives économiques floues ', soulignent les analystes chez Janus Henderson.



' Nous pensons que les investisseurs devraient chercher à positionner leurs portefeuilles de manière à être plus à l'abri des incertitudes et à tirer parti de toute baisse future des taux en s'exposant à des obligations de haute qualité et de courte durée ', ajoutent-ils.



Sur le front des statistiques, les investisseurs ont pris connaissance ce matin de l'indice des prix à la consommation (IPC) du Royaume-Uni. Celui-ci est ressorti en augmentation de 3,5% sur un an en avril, en vive accélération donc par rapport au taux annuel de 2,6% observé le mois précédent, selon l'office national de statistiques.



Sur le compartiment obligataire, les T-Bonds à 10 ans évoluent à 4,54% (+6 pts). Le Bund de même échéance est à 2,66% (+6 pts) et l'OAT à 3,34% (+8pts).



Notons qu'à Londres, le Brent s'apprécie de 1,2%, à 66,4$ le baril. L'once d'or gagne 2,4%, à 3310$ et l'euro gagne 0,3% face au billet vert, à 1,132$.



Dans l'actualité des sociétés européennes, Marks & Spencer publie au titre de son exercice 2024-25 (clos fin mars) un profit avant impôts et éléments ajustés en hausse de 22,2% à 875,5 millions de livres sterling, soit son niveau le plus élevé en plus de 15 ans.



ABB a annoncé le lancement d'un nouveau système de stockage d'énergie par batterie en tant que service (BESS-as-a-Service).



Enfin, Volvo Cars annonce un partenariat élargi avec Google pour accélérer l'intégration des dernières innovations Android Automotive OS dans ses véhicules dotés de Google intégré.





