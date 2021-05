Marcel Rohner va diriger le lobby des banques suisses

(NEWSManagers.com) - L' Association suisse des banquiers (ASB) a annoncé ce 11 mai la nomination de Marcel Rohner, le vice-président de l'Union Bancaire Privée (UBP), à sa présidence. Il remplacera, en septembre prochain, Herbert Scheidt. Ce dernier, âgé de 70 ans, et en poste depuis cinq ans, n'a pas souhaité renouveler son mandat.

Marcel Rohner n'est autre que l'ancien directeur général d'UBS durant la crise financière de 2007-2009. Il est membre du conseil d'administration de l'ASB et de son comité depuis début 2018. Outre son poste à l'UBP, il est également membre du conseil d'administration de Helvetische Bank depuis 2012.

" J' ai l' habitude des hauts et des bas de l' activité bancaire, je connais de grands, de moyens et de petits établissements. Le principal enseignement que j' en ai tiré est le suivant: que les banques aient des intérêts communs, c' est la règle, qu' elles aient des intérêts divergents, c' est l' exception. Aussi suis-je convaincu que demain comme aujourd' hui, l' ASB saura faire beaucoup bouger les choses pour la branche dans son ensemble" , a commenté le nouveau président dans un communiqué.