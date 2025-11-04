Marc Rowan, directeur général d'Apollo, ne voit pas de risque systémique sur les marchés du crédit

Le directeur général d'Apollo Global Management APO.N , Marc Rowan, a déclaré mardi qu'il ne voyait pas de risque systémique sur les marchés du crédit et a rejeté les inquiétudes concernant les prêts en dehors du système bancaire traditionnel après certaines faillites récentes.

"Regardez les récentes faillites. Presque toutes ont eu lieu dans des crédits souscrits par le système bancaire", a déclaré Marc Rowan aux analystes lors d'une conférence téléphonique.

"La différence entre le crédit public, le crédit privé et le crédit bancaire réside littéralement dans le fait qu'il soit syndiqué ou non", a-t-il ajouté, faisant référence à un processus dans lequel les prêteurs contribuent à une partie d'un prêt.

"Je ne pense pas que nous parlions de risque systémique, je pense que nous parlons d'un comportement de fin de cycle, et les mauvais acteurs vont être interpellés