Marc Metrick, directeur général de la chaîne de magasins de luxe Saks Global, quitte ses fonctions

Saks Global a annoncé vendredi que le directeur général Marc Metrick avait démissionné et a nommé le président exécutif Richard Baker pour lui succéder, alors que des rapports indiquent que le distributeur de luxe se prépare à la faillite.

Le changement de directeur général intervient quelques jours après que le Wall Street Journal a rapporté que la société mère de Neiman Marcus se préparait à la faillite après avoir manqué un paiement d'intérêts de plus de 100 millions de dollars sur la dette issue de la fusion avec Neiman.

Metrick a passé près de 30 ans chez Saks, à la tête du portefeuille de produits de luxe comprenant Saks Fifth Avenue et Neiman Marcus. Il a dirigé Saks Global depuis sa création en juillet 2024 et a travaillé à l'élaboration de la transformation et de la stratégie numériques de l'entreprise.

Le futur directeur général Baker est le propriétaire de la société immobilière NRDC et possède une longue expérience dans le domaine de la vente au détail et de l'immobilier. Il a précédemment présidé Retail Opportunity Investments Corp et a été président de la Fondation Saks Fifth Avenue, fondée en 2017.

La société a déclaré que Metrick s'est retiré pour poursuivre de "nouvelles opportunités" et n'a pas fourni d'autres détails.