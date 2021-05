Marc Frappier nommé membre du directoire d' Eurazeo

(NEWSManagers.com) - Le conseil de surveillance d' Eurazeo a nommé Marc Frappier membre du directoire d' Eurazeo pour la durée restant du mandat jusqu' en mars 2022 le 27 avril.

Collaborateur et dirigeant du groupe depuis 15 ans, Marc Frappier est à la tête d' une équipe composée de près de 30 professionnels, basés en Europe et aux Etats-Unis, investissant pour le bilan et des investisseurs tiers sur le segment du mid-large buyout. Avec eux, il a bâti un portefeuille diversifié de 4 milliards d' actifs sous gestion dans les secteurs des logiciels et services aux entreprises, des services financiers, de la santé et des biens et services de consommation. Il a activement contribué au développement international d' Eurazeo au cours des dernières années notamment l' implantation d' Eurazeo en Chine, au Brésil et aux Etats-Unis.