 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Marc de Pontevès nommé directeur général d'Amundi en Suisse
information fournie par Zonebourse 08/09/2026 à 16:13
Ajouter Boursorama à vos sources

Amundi fait part de la nomination de Marc de Pontevès au poste de directeur général en Suisse. Travaillant chez le gestionnaire d'actifs depuis 2007, il exerçait les fonctions de directeur de la relation avec les clients institutionnels pour la France depuis 2020.

Avant de rejoindre Amundi, Marc de Pontevès a passé 11 ans chez Allianz en France, de 1996 à 2007, d'abord comme responsable des relations investisseurs, puis comme responsable du marketing institutionnel.

Il avait auparavant travaillé, de 1995 à 1996, chez Gavin Anderson & Co, le cabinet de conseil en relations investisseurs d'Omnicom, et avait commencé sa carrière au Parlement français, auprès d'Alain Peyrefitte, de 1993 à 1995.

Valeurs associées

AMUNDI
96,300 EUR Euronext Paris +1,10%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 316,79 +0,13%
BIOPHYTIS
0,0728 +4,00%
Pétrole Brent
97,84 +0,54%
HAFFNER ENERGY
0,622 -6,89%
SOITEC
144,75 +0,98%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank