Marc de Pontevès nommé directeur général d'Amundi en Suisse

Amundi fait part de la nomination de Marc de Pontevès au poste de directeur général en Suisse. Travaillant chez le gestionnaire d'actifs depuis 2007, il exerçait les fonctions de directeur de la relation avec les clients institutionnels pour la France depuis 2020.

Avant de rejoindre Amundi, Marc de Pontevès a passé 11 ans chez Allianz en France, de 1996 à 2007, d'abord comme responsable des relations investisseurs, puis comme responsable du marketing institutionnel.

Il avait auparavant travaillé, de 1995 à 1996, chez Gavin Anderson & Co, le cabinet de conseil en relations investisseurs d'Omnicom, et avait commencé sa carrière au Parlement français, auprès d'Alain Peyrefitte, de 1993 à 1995.