Marathon Petroleum redémarre des unités clés de carburant dans une raffinerie du Texas, selon des sources

Les réparations de l'hydrotraiteur de Marathon Galveston Bay devraient s'achever à la mi-novembre, selon certaines sources

par Erwin Seba

Marathon Petroleum MPC.N redémarre l'unité de craquage catalytique fluide produisant de l'essence et l'unité d'hydrocraquage Ultracracker produisant du diesel (HCU) dans sa raffinerie de 631 000 barils par jour (bpd) Galveston Bay Refinery à Texas City, Texas, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine.

Marathon prévoit d'achever les réparations de l'hydrotraiteur résiduel (RHU) de 64 000 barils par jour (bpd) de la raffinerie de Galveston Bay, endommagé par l'incendie, à la mi-novembre, ont indiqué les sources, soit un mois plus tard que prévu.

Jamal Kheiry, porte-parole de Marathon, a refusé de discuter des opérations à la raffinerie de Galveston Bay, qui est la deuxième plus grande raffinerie des États-Unis en termes de capacité.

Le FCCU de 140 000 bpj et l'Ultracracker de 60 000 bpj ont été fermés à la suite d'un dysfonctionnement le 16 octobre, ont indiqué les sources.

Marathon prévoit d'achever le redémarrage des deux unités au cours du week-end, selon les sources.

L'unité de RHU a été gravement endommagée par un incendie le 14 juin. La plupart des sections de l'unité ont repris leur production, mais la plus grande section de production de 400 barils par jour (bpj), où l'incendie s'est produit, est toujours en cours de reconstruction, ont indiqué les sources.

Les FCC utilisent un catalyseur fin en poudre de silice pour convertir le gazole en essence non finie à haute température et sous pression.

Les HCU utilisent une chaleur et une pression élevées en présence d'hydrogène pour convertir le gazole en diesel et autres carburants.

Les hydrotraiteurs utilisent l'hydrogène pour éliminer le soufre des carburants et de leurs matières premières, conformément aux règles environnementales américaines.