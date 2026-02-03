 Aller au contenu principal
Marathon Petroleum progresse après un bénéfice supérieur aux attentes au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 12:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 février - ** Les actions du raffineur Marathon Petroleum

MPC.N bondissent de 6,8 % à 188,99 $ avant bourse ** La société dépasse les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre, grâce à de fortes marges de raffinage

** Le bénéfice ajusté s'élève à 4,07 $ par action, contre une estimation moyenne de 2,88 $ par action pour les analystes - données compilées par LSEG

** La marge de raffinage et de commercialisation de MPC s'est élevée à 18,65 dollars par baril au cours du trimestre considéré, contre 12,93 dollars par baril un an plus tôt

** Le bénéfice de base du segment s'est élevé à environ 2 milliards de dollars pour le trimestre considéré, contre 559 millions de dollars l'année précédente

** En 2025, les actions de MPC ont augmenté de 16,5 %

