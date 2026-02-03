 Aller au contenu principal
Marathon Petroleum prévoit d'adapter sa raffinerie de Garyville au brut vénézuélien
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 17:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Marathon Petroleum MPC.N a la capacité de passer rapidement au brut vénézuélien dans sa raffinerie de Garyville, a déclaré le principal raffineur lors d'une conférence de presse après la publication de ses résultats mardi.

