Marathon Petroleum exploitera ses raffineries à 85 % de leur capacité combinée au premier trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Marathon Petroleum MPC.N prévoit d'exploiter ses 13 raffineries à 85% de leur capacité combinée de 3 millions de barils par jour (bpd) au premier trimestre 2026, a déclaré Maria Khoury, la nouvelle directrice financière du raffineur, lors d'une conférence téléphonique mardi.
