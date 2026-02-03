Marathon Petroleum exploitera ses raffineries à 85 % de leur capacité combinée au premier trimestre

Marathon Petroleum MPC.N prévoit d'exploiter ses 13 raffineries à 85% de leur capacité combinée de 3 millions de barils par jour (bpd) au premier trimestre 2026, a déclaré Maria Khoury, la nouvelle directrice financière du raffineur, lors d'une conférence téléphonique mardi.