Marathon Petroleum entame des négociations nationales avec le syndicat
23/01/2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Erwin Seba

Le syndicat United Steelworkers et Marathon Petroleum MPC.N ont commencé à négocier vendredi un nouveau contrat pluriannuel pour les travailleurs des raffineries et des usines chimiques américaines, à une semaine seulement de l'expiration du contrat actuel.

L'absence d'accord entre le syndicat et Marathon, qui est le principal négociateur pour les entreprises pétrochimiques américaines, pourrait conduire des milliers de travailleurs à quitter leur emploi à l'expiration du contrat, peu après 12 heures, le 1er février.

La dernière grève nationale, il y a 11 ans, s'est terminée au bout de six semaines, mais les grèves dans les différentes usines se sont poursuivies pendant l'été. Au total, 7 000 travailleurs ont fait grève.

"En tant qu'entreprise chef de file dans les négociations nationales, Marathon s'engage à mener des négociations productives avec l'USW et à travailler à la conclusion d'un accord mutuellement bénéfique", a déclaré Jamal Kheiry, porte-parole de Marathon.

Un représentant de l'USW n'a pas répondu à une demande de commentaire. Lors d'une réunion en août, 300 représentants des syndicats locaux de travailleurs du pétrole de l'USW ont fixé des objectifs pour les négociations, notamment des augmentations de salaire "significatives", des limites aux coûts des soins de santé et des règles régissant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les opérations de l'usine.

À l'heure actuelle, les opérateurs des raffineries intérieures gagnent environ 50 dollars de l'heure.

L'USW représente 30 000 travailleurs dans des usines produisant des carburants et des plastiques à partir de pétrole brut.

