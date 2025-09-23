Marathon Galveston Bay Refinery au Texas achèvera les réparations de l'hydrotraiteur en octobre, selon des sources

Marathon Petroleum MPC.N prévoit d'achever d'ici la mi-octobre les réparations d'un hydrotraiteur endommagé par un incendie dans sa raffinerie de 631 000 barils par jour (bpd) de Galveston Bay au Texas, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine.

Jamal Kheiry, porte-parole de Marathon, a refusé de commenter les activités de la raffinerie de Texas City, qui est la plus importante des États-Unis en termes de capacité.